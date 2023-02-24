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Блогеры сняли мастер-класс, как самим создать огромный ноутбук

ноутбук Фото: скриншот видео
Американские блогеры и авторы YouTube-канала Evan and Katelyn опубликовали видео, в котором показали, как они утверждают, самый большой в мире ноутбук, сделанный собственными руками, сообщает Zakon.kz.

Все действиях парень и девушка наглядно показали через видео.

Как уточняется, базой для поделки выступили мини-ПК Intel NUC 11 и 43-дюймовый телевизор Samsung M70B. Также блогеры сделали кастомный корпус, в котором используются промышленные шарниры, не позволяющие крышке с экраном падать в промежуточных положениях.

В качестве клавиатуры блогеры использовали нестандартную клавиатуру Redragon K605 весом примерно 2,5 килограмма. К нему же авторы Evan and Katelyn докупили огромный трекпад LTC высотой 12,5 см и шириной 16 см.

Для питания получившейся системы блогеры использовали два аккумулятора мощностью по 150 Вт-Ч. Один – для экрана, второй для ПК и других компонентов. Еще одна батарея со значительно меньшей емкостью была установлена для питания подсветки.

За несколько дней клип блогеров набрал почти 700 тыс. просмотров, 33 тыс. лайков 2,5 тыс. комментариев.


Ранее сообщалось о том, что автопроизводитель в рамках партнерства с Google установит "суперкомпьютеры" в новых линейках авто.

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