Блогеры сняли мастер-класс, как самим создать огромный ноутбук

Американские блогеры и авторы YouTube-канала Evan and Katelyn опубликовали видео, в котором показали, как они утверждают, самый большой в мире ноутбук, сделанный собственными руками, сообщает Zakon.kz.

Все действиях парень и девушка наглядно показали через видео.

Как уточняется, базой для поделки выступили мини-ПК Intel NUC 11 и 43-дюймовый телевизор Samsung M70B. Также блогеры сделали кастомный корпус, в котором используются промышленные шарниры, не позволяющие крышке с экраном падать в промежуточных положениях.

В качестве клавиатуры блогеры использовали нестандартную клавиатуру Redragon K605 весом примерно 2,5 килограмма. К нему же авторы Evan and Katelyn докупили огромный трекпад LTC высотой 12,5 см и шириной 16 см.

Для питания получившейся системы блогеры использовали два аккумулятора мощностью по 150 Вт-Ч. Один – для экрана, второй для ПК и других компонентов. Еще одна батарея со значительно меньшей емкостью была установлена для питания подсветки.

За несколько дней клип блогеров набрал почти 700 тыс. просмотров, 33 тыс. лайков 2,5 тыс. комментариев.





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