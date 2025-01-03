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Культура и шоу-бизнес

Самый популярный блогер в мире сделал предложение своей девушке

Джимми Дональдсон, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 16:48 Фото: Instagram/mrbeast
Самый известный блогер в мире Джимми Дональдсон (более известный как MrBeast) сделал предложение своей возлюбленной, блогеру Тее Бойсен, сообщает Zakon.kz.

Фотографию торжественного момента Дональдсон опубликовал в своем Instagram. Семья девушки прилетела на Рождество из Южной Африки, чтобы принять участие в событии.

"Тея очень близка со своей семьей, поэтому я хотел убедиться, что они поучаствуют в этом знаменательном событии. Рождество прошло великолепно, и они приехали с другого конца света", – написал MrBeast.

MrBeast получил известность в Сети за необычные испытания с участием друзей и коллег-блогеров и вирусные ролики с благотворительными акциями. В настоящее время на него подписаны более 162 млн пользователей – он считается одним из самых популярных блогеров в мире.

Недавно Дональдсон рассказал, что арендовал египетские пирамиды для нового видео. Он планирует записать ролик, в котором на протяжении тысячи часов будет изучать реликвии.

Ранее MrBeast похвалился суточным количеством просмотров своего видео с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Андрей Дюсупов
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