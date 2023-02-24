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Народная партия может подать жалобу на Армана Шураева в Генпрокуратуру

НПК Фото: скриншот видео
Председателю Народной партии Казахстана Ермухамету Ертысбаеву не понравился пост одного из кандидатов в депутаты Мажилиса от Астаны Армана Шураева в соцсети. Высказывания в Facebook партийцы расценили как оскорбление, сообщает Zakon.kz.

В НПК заявили, что не намерены "оставлять такую выходку блогера без внимания" и будут реагировать на нее в рамках закона. 

Ертысбаев назвал опубликованную информацию ложью, потребовал от Шураева удалить пост и публично извиниться. В обратном случае, по его словам, партия обратится в Генпрокуратуру, что может привести к отмене регистрации кандидата. 

Отметим, что Шураев опубликовал фотографию членов партии и подписал ее: "Не голосуйте за этих предателей".


"За период своей политической карьеры я сталкивался со множеством провокаций, учился держать удар. Но в этот раз выпад совершен в адрес всей партии в условиях активной агитационной избирательной кампании. И явно направлен на подрыв доверия к нам в период выборов", – заявил Ертысбаев.

19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Узнать свой избирательный участок в столице можно онлайн несколькими способами.

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