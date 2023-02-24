В Астане шестиполосную улицу назвали именем Султана Бейбарса

Одна из улиц в Астане теперь носит имя Султана Бейбарса. Торжественное открытие прошло в столице, сообщает Zakon.kz.

Как напомнил историк Буркитбай Аяган, 800 лет назад, в 13-ом веке Бейбарс попал в плен и отправился на территорию Древнего Египта, где сумел привести страну к небывалому расцвету.

"О нем писали немало романов. Хочу отметить, что Бейбарс Султан-великая личность нашего казахского народа. Выходец казахской степи, который способствовал к процветаю другого государства и обратно вернулся на родину", - цитирует историка телеканал "Астана".

Отмечается, что в честь юбилейной даты в 2023 году Министерство культуры и спорта планирует целый ряд мероприятий. Они будут проходить не только в Казахстане, но и за его пределами.

"В целом, по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемеловича Токаева министерством разработан конкретный комплексный план в 20-ти регионах страны тоже разработаны планы. В целом, более 600 мероприятий разноформатных пройдут у нас во всех регионах нашей страны. Более того мероприятия будут проходиться и на международном уровне. Включая, в этом году мы планируем провести дни культуры Республики Казахстан в Египте". Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов

Ранее сообщалось, что 15-летие отмечает Дом дружбы в Павлодарской области.