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Темиртаусцам не понравился презентованный акиматом план благоустройства города

город Фото: wikimedia.org
В Темиртау чиновники презентовали план благоустройства, который вызвал у населения негодование, сообщает Zakon.kz.

В городе металлургов планируют отремонтировать сквер у акимата и на центральной улице, а также превратить набережную едва ли не в элитный курорт. Вот только активисты, отмечает КТК, затею раскритиковали и напомнили властям, что всю зиму замерзали в домах, садах и школах.

"Разумнее потратить сейчас деньги на ремонт отопления города Темиртау. Нам пока не нужен пляж, потому что у нас больше времени зима и мы будем мерзнуть. Они хотят сюда на Металлургов, который в год по три раза роют, потому что у нас происходят порывы. А они сюда хотят ставить детские площадки, тренажеры. Те, которые акимат предоставил нам проекты в картинках, они неуместны". Екатерина Цышетская

С начала отопительного сезона люди не переставая жаловались на холод в домах. В морозные дни занятия проводились онлайн из-за низких температур в школах. 80% сетей считаются изношенными. Замена только полутора процентов прошлым летом обошлась бюджету в 4 млрд тенге. Столько же обещают потратить на трубы и этим летом. На более масштабный ремонт денег в городе нет. Поэтому идея благоустройства местного пляжа, которое обойдется почти в 2 млрд, жителям не понравилась. Они просят пустить все возможные средства на теплосети. Но в акимате мнение земляков не разделяют, там уверены: город, несмотря ни на что, должен цвести.

"Помимо инженерных сетей, в любом случае мы должны развиваться, смотреть далее. Если вы заметили, в городе, к сожалению, негде погулять и молодежи. Мы же не только должны заниматься отоплением, отоплением мы всю жизнь будем заниматься, и 100% поменять все сети – это невозможно, это столько вливаний надо". Руководитель отдела ЖКХ г. Темиртау Ринат Кадырбеков

12 января половина города Темиртау из-за аварии осталась без электричества.

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Елена Беляева
Темиртау
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