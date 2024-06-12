Стали известны планы по благоустройству Астаны на ближайший период

11 июня стало известно о результатах проведенной работы и предстоящих планах по благоустройству столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

К примеру, к Международному дню защиты детей в Астане открыли более 20 дворовых и общественных пространств. Всего в текущем году городские власти намерены благоустроить 170 дворов, парков, скверов и бульваров. Работами будут охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Об этом аким Астаны Женис Касымбек рассказал на своей странице в Instagram.

Так, в районе Алматы продолжается благоустройство набережной реки Акбулак. В прошлом году провели работы от пр. Ш. Кудайбердыулы до пр. Абылай хана. В текущем году работы проводятся от пр. Абылай хана до ул. Амман. В их числе – обустройство досуговых зон, детских игровых и спортивных площадок, велосипедной дорожки, озеленение, освещение. Также в этом году будет открыт пешеходный мост под пр. Тауелсиздик и ул. Амман.

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Помимо этого идет развитие пешеходной части по пр. Тауелсиздик. если быть точнее, то от набережной реки Акбулак до пр. Б. Момышулы. Здесь ведутся работы по обустройству пешеходной части, озеленению, освещению. По проспекту создается безбарьерная среда. Также будут теневые навесы для комфортной пешеходной среды.

Кроме того, два новых общественных пространства появятся по пр. Туран, где ранее планировалось строительство торговых центров. По ул. Жургенова появится зеленый бульвар, а на аллее Мынжылдык планируется благоустроить 70 тыс. кв. м.

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Также ожидается благоустройство улицы Т. Жургенова, а именно от ул. Айнаколь до ул. Ж. Нажимеденова. В планах – благоустройство территории старого вокзала и прилегающих к нему улиц Гете и Биржан сала.

"В рамках благоустройства ЖК "Жагалау" там ожидается благоустроено 18 гектаров территории", – уточнил глава столицы.

Фото: Instagram/jenis_qasymbek

Также стало известно, что Астана и Алматы вошли в список городов с самой дешевой парковкой в мире.