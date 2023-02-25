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Исследователи доказали, что продолжительность жизни зависит от того сколько и как человек спит

Исследователи доказали, что продолжительность жизни зависит от того сколько и как человек спит Фото: pixabay
Ученые заявили, что хороший сон – крепкий и достаточно продолжительный – серьезно увеличивает шансы людей на долголетие, сообщает Zakon.kz

По информации MedikForum специалисты Медицинской школы Икана на горе Синай, выступившие на международной кардиологической конференции в США выяснили, что около 8 процентов смертей по любой причине могут быть связаны с плохим качеством сна.

Они изучили данные более 172 тысяч человек возрастом (в среднем) 50 лет, за которыми специалисты наблюдали четыре года. За это время умерли более 8 тысяч испытуемых.

Исследователи соотнесли продолжительность жизни с пятью факторами хорошего сна:

  • сон продолжительностью 7-8 часов в сутки,
  • трудности с засыпанием не чаще двух раз в неделю,
  • сон без использования снотворных,
  • преждевременное пробуждение не чаще двух раз в неделю,
  • чувство отдыха после пробуждения.

Чем больше из этих пяти факторов присутствует в жизни человека и чем выше «балл» по каждому из них, тем более качественным и полезным для здоровья считается сон.

Специалисты подсчитали: среди тех, у кого наблюдались все пять факторов качественного сна, ожидаемая продолжительность жизни была в среднем на 4,7 года больше у мужчин и на 2,4 года больше у женщин

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