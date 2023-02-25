Жители села Шенгельды своими силами справились с большой водой

Жители и сам аким Шенгельдинского округа Максат Жазиев откликнулись на призыв в соцсетях и оперативно своими силами справились с наводнением, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, утром 23 февраля большая вода пришла на окраину населённого пункта и грозила затопить улицы и дома.

"Талые воды начали затапливать дома. Однако жители и сам аким Шенгельдинского округа Максат Жазиев оперативно своими силами справились с природной стихией", – сообщили в акимате.



Информация о пришедшей воде распространилась в местном чате "Шеңгелді қайырымдылыққоры".

Взяв в руки инструменты, надев резиновые сапоги, а кто-то смог и технику привлечь, люди сплотились вокруг общей беды. Было около 25 жителей и аким @zhaziev_75 . Также оперативно на помощь пришли подрядчики “Толағай”, которые делают реконструкцию на 5-ой насосной, а также КХ”Бауыр”, и сотрудники Шенгельдинского водоканала.

На сегодняшний день ситуация стабилизирована и подтопление домов в с. Шенгельды не происходит.

"Сегодня мы отлично поработали, но расслабляться ещё рано, ведь ещё не весь снег растаял", – сказал аким Шенгельдинского округа Максат Жазиев.

От отметил, что теперь на потенциально опасных участках установили круглосуточное дежурство.