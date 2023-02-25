91 человек заразился коронавирусом в Казахстане
Фото: pixabay
За последние сутки выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства здравоохранения, лечение от коронавируса продолжают получать 1670 человек, из них в стационарах находится – 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 1563.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 3 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Ранее руководитель Управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Минздрава Роза Кожапова на брифинге в СЦК рассказала о росте количества заболевших коронавирусом и гриппом.
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