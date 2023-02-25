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91 человек заразился коронавирусом в Казахстане

91 человек заразился коронавирусом в Казахстане Фото: pixabay
За последние сутки выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения, лечение от коронавируса продолжают получать 1670 человек, из них в стационарах находится – 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 1563.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 3 пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Ранее руководитель Управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Минздрава Роза Кожапова на брифинге в СЦК рассказала о росте количества заболевших коронавирусом и гриппом.

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Оксана Житникова
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