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В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом и гриппом

Казахстан коронавирус грипп заболеваемость Фото: pixabay
Руководитель управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Минздрава Роза Кожапова на брифинге в СЦК 21 февраля рассказала о росте количества заболевших коронавирусом и гриппом за последнюю неделю, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Розы Кожаповой, республика и все регионы по заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся в "зеленой" зоне. 

"В сутки регистрируется до 120 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ -, выздоровело 99% больных". Роза Кожапова

При этом она добавила, что за последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, в Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла в 1,4 раза, то есть с 754 случаев до 1705 случаев.

Также специалист добавила, что ведется эпидемиологический надзор за ОРВИ и гриппом. В настоящее время зарегистрировано 3213 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет - 1299 случаев, что составляет 40% от общего количества заболевших. 

"По сравнению с прошлой неделей число случаев гриппа выросло на 11 случаев, то есть с 24 до 35 случаев за неделю". Роза Кожапова

Взрослый инфекционист Минздрава РК некоммерческого акционерного общества "Медицинский университет Астана" Бахыт Кошерова тем временем считает ситуацию по ОРВИ стабильной. 

"Ситуация по ОРВИ стабильна, касательно коронавирусной инфекции, то сегодня в стране пять тяжелых больных, которые находятся на стационарном лечении в отделении реанимации. Один пациент находится на инвазивной вентиляции легких, четверо находятся на неинвазивной вентиляции легких. Пациенты старше 45 лет. Все пациенты имеют два и более сопутствующих неинфекционных заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, заболевания сердца и легких". Бахыт Кошерова

Между тем, российский вирусолог Николай Малышев недавно рассказал, когда коронавирус станет просто сезонной инфекцией. 

В ноябре прошлого года, ВОЗ заявляла, что COVID-19 не может считаться сезонным заболеванием, он находится в пандемической фазе.

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