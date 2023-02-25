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Рога сайги на миллиард тенге изъяли у браконьеров в Мангистау

Рога сайги на миллиард тенге изъяли у браконьеров в Мангистау Фото: пресс-служба КНБ РК
В Мангистау задержана преступная группа, истреблявшая сайгаков и нанесшая государству ущерб на миллиард тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба КНБ РК, при попытке реализации крупной партии дериватов пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителей криминалитета Мангистауского региона. Собраны доказательства о нанесении государству ущерба на сумму более 1 млрд тенге и значительного урона популяции сайги в Казахстане.

"Комитетом национальной безопасности в рамках борьбы с организованными формами преступности проводятся мероприятия, в том числе по пресечению криминального браконьерского "бизнеса". В январе текущего года КНБ совместно с органами прокуратуры проведена спецоперация по задержанию с поличным группы лиц, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта рогов сайги".Пресс-служба КНБ РК
В Мангистау задержана преступная группа, истреблявшая сайгаков

Фото: пресс-служба КНБ РК

Отмечается, что в рамках досудебного расследования по п. 2 ч. 3 ст. 339 УК РК проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности.

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