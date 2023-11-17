Рога сайгаков на два миллиарда тенге изъяли у казахстанца

У жителя Аксу изъяли рога сайгаков на два миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

При обыске гаража у него обнаружили восемь ящиков, в которых хранились рога сайгаков. Всего изъяли порядка 800 рогов краснокнижного животного весом порядка 170 килограмм.



Со слов мужчины, рога он приобрел с целью перепродажи у неизвестного в Астане.

"По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами начато досудебное расследование по статье 339 часть 1-1 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения обязательство о явке. Назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и трасологическая", – сказал начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.

Отмечается, что ущерб государству, причиненный задержанным, составил около двух миллиардов тенге





Ранее стало известно, что рога казахстанских сайгаков планируют продавать в Китай как лекарственное средство.