Грузовик и внедорожник столкнулись на трассе в Талдыкоргане

При выезде из Талдыкоргана на 273 км автодороги Алматы – Оскемен произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и грузовой автомашины, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале polisia.kz отмечается, что ДТП произошло ночью 24 февраля. Установлено, что 69-летний водитель УАЗ Patriot проигнорировал дорожный знак приоритета "уступи дорогу" и допустил столкновение с грузовым JAC.

В салоне внедорожника находились пять человек, четверо из которых с различными травмами были госпитализированы.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Расследование дорожной аварии проводится по ст. 345 УК РК. Автомашина направлена на спецстоянку.

По факту назначены необходимые экспертизы.