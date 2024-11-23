Легковушка и грузовик столкнулись на трассе в Актюбинской области: погиб один человек
Фото: polisia.kz
В Актюбинской области на автодороге "Северный обход" 23 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Chevrolet и грузовой машины марки MAN, сообщает Zakon.kz.
По информации Департамента полиции региона, в результате аварии водитель Chevrolet скончался на месте происшествия.
По факту ДТП начато досудебное расследование, возбуждено уголовное дело.
Департамент полиции напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось о другом ДТП. 20 ноября в Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков.
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