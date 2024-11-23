Легковушка и грузовик столкнулись на трассе в Актюбинской области: погиб один человек

Фото: polisia.kz

В Актюбинской области на автодороге "Северный обход" 23 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Chevrolet и грузовой машины марки MAN, сообщает Zakon.kz.

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