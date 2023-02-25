Дерматологи рассказали, как правильно ухаживать за кожей

Эксперты-дерматологи из США поделились советами по поддержанию упругой и чистой кожи, сообщает Zakon.kz.

Уход за кожей является важным аспектом общего здоровья и благополучия человека. Вот несколько общих рекомендаций по уходу за кожей:



Очищайте кожу лица и тела ежедневно утром и вечером. Используйте мягкие очищающие средства и теплую воду, а затем тщательно промойте кожу и высушите ее мягким полотенцем. Увлажнение кожи не менее важно, чем ее очищение. Наносите увлажняющий крем на кожу ежедневно, особенно после очистки кожи или принятия душа. Избегайте длительного пребывания на солнце и используйте средства защиты от солнца с SPF 30 и выше, чтобы предотвратить повреждение кожи и раннее старение. Правильное питание важно для здоровой кожи. Убедитесь, что ваш рацион включает достаточное количество витаминов и питательных веществ, таких как витамины C, E и A, которые помогают поддерживать здоровье кожи. Курение и потребление алкоголя может негативно сказаться на здоровье кожи. Избегайте курения и умеренно употребляйте алкоголь. Стресс может вызвать проблемы с кожей, такие как высыпания и раздражения. Попробуйте уменьшить стресс в своей жизни, например, занимайтесь йогой, медитацией или другими расслабляющими видами деятельности.

Важно помнить, что каждый тип кожи индивидуален и может потребоваться индивидуальный подход к уходу за кожей. Лучше всего проконсультироваться с квалифицированным дерматологом, чтобы узнать, какой тип продуктов и процедур ухода за кожей наиболее подходит для вашего типа кожи.