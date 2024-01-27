Как правильно ухаживать за гиперчувствительной кожей – совет врача

Кандидат медицинских наук, дерматолог Наталья Лукашева считает, что прежде чем составлять схему ухода за гиперчувствительной кожей, надо определить, чем спровоцировано это состояние, сообщает Zakon.kz.

В интервью lenta.ru она предоставила основные рекомендации по уходу за такой кожей.



Лукашева отметила многогранность термина "гиперчувствительная кожа", который может охватывать различные состояния, такие как аллергические высыпания, пересушенность в сочетании с жирностью и акне, воздействие неблагоприятных метеорологических условий, а также кожа с куперозом. Она подчеркнула отсутствие универсального подхода к уходу за гиперчувствительной кожей и отметила, что причина определяет принципы ухода.

"Отсутствие должного ухода при розацеа провоцирует усугубление симптомов, появляется повышенная чувствительность кожи в виде жжения и жара. В этом случае рекомендуется избегать любых раздражающих компонентов в составе косметических средств, акцент сделать на уходовой косметике для кожи с куперозом или розацеа. Также необходимо следить, чтобы кожа всегда была увлажнена и защищена как от солнца, так и от мороза", – считает врач.

Дерматолог отметила, что повышенная чувствительность кожи может возникнуть при лечении акне с использованием препаратов ретиноидами. В таких случаях рекомендуется снизить частоту применения лечебных средств и использовать специальные косметические средства для восстановления кожного барьера.

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