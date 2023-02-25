В Актюбинской области спасатели эвакуировали 93 человека

Фото: gov.kz

За прошедшие сутки в связи с ограничением дорожного движения для грузового и пассажирского автотранспорта спасателями ДЧС Актюбинской области были эвакуированы 93 человека, сообщает Zakon.kz.

Среди эвакуированных оказались граждане Узбекистана и Таджикистана. "24 февраля 2023 года в 22.50 на 964 км а/д "Самара – Шымкент" Айтекебийского района силами ДЧС сопровожден до п. Карабутак пассажирский автобус марки Yutong (Бишкек-Москва). В пункт обогрева (Центральная мечеть) эвакуирован 41 гражданин Узбекистана и Таджикистана". В аварийно-спасательных работах были задействованы 52 спасателя и 14 единиц техники.

"25 февраля в 04:05 в пр. Едиге батыра города Актобе силами ДЧС из-за технически неисправного пассажирского автобуса марки Setra (Шымкент-Москва) в пункт обогрева п. Жанаконыс (Мечеть) эвакуированы 54 человека, из них 52 – граждане Республики Узбекистан". Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах. В Алматинской области закрыли участок республиканской трассы.

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