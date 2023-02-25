Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Актюбинской области спасатели эвакуировали 93 человека

В Актюбинской области спасатели эвакуировали 93 человек Фото: gov.kz
За прошедшие сутки в связи с ограничением дорожного движения для грузового и пассажирского автотранспорта спасателями ДЧС Актюбинской области были эвакуированы 93 человека, сообщает Zakon.kz.

Среди эвакуированных оказались граждане Узбекистана и Таджикистана.

"24 февраля 2023 года в 22.50 на 964 км а/д "Самара – Шымкент" Айтекебийского района силами ДЧС сопровожден до п. Карабутак  пассажирский автобус марки Yutong (Бишкек-Москва). В пункт обогрева (Центральная мечеть) эвакуирован 41 гражданин Узбекистана и Таджикистана".

В аварийно-спасательных работах были задействованы 52 спасателя и 14 единиц техники.

"25 февраля в 04:05 в пр. Едиге батыра города Актобе силами ДЧС из-за технически неисправного пассажирского автобуса марки Setra (Шымкент-Москва) в пункт обогрева п. Жанаконыс (Мечеть) эвакуированы 54 человека, из них 52 – граждане Республики Узбекистан".

Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

В Алматинской области закрыли участок республиканской трассы.

Читайте также

"Скопинского маньяка" снова отпустили на свободу

Лейбл õzen собирается выпустить незаконченный альбом Дархана Джунусбекова

Новая система оплаты проезда вводится в Шымкенте

Мухит Турсынали
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
с 1 апреля казахстанцы будут получать уведомления о штрафах двумя способами
Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах из двух источников
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 25-26 февраля
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
Когда в марте прогнозируют магнитные бури
Когда в марте прогнозируют магнитные бури
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления