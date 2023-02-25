"Скопинского маньяка" снова отпустили на свободу

"Скопинского маньяка" Виктора Мохова отпустили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства. По информации регионального следственного управления СК РФ, закончился предельный срок содержания под стражей по статье, согласно которой ему вменяется обвинение, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в августе суд вынес решение о домашний аресте Мохову по делу об укрывательстве преступления. Затем меру пресечения заменили на содержание под стражей, поскольку он нарушил данную меру пресечения. Как пояснили в следственном ведомстве, нарушением стал выход в интернет и общение Виктора со свидетелем по уголовному делу, фигурантом которого является. Позднее срок содержания под стражей несколько раз продлевали.

"Закончился предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой Мохову вменяется обвинение. Следственные действия по делу завершены. Решение о прекращении содержания под стражей было принято в десятых числах февраля", – разъяснила собеседница РИА Новости.

Отмечается, что по сообщением местных СМИ, очевидцы замечали Мохова в магазине.

Виктор Мохов – российский преступник, похитивший в 2000 году двух несовершеннолетних девушек 14 и 17 лет, продержавший и насиловавший их в подвале в течение почти 4 лет. В российских СМИ известен как Скопинский маньяк.

В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.



Суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок сократили – до 16 лет 10 месяцев. Он освободился 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет. На это время ему нужно регулярно отмечаться в полиции, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Позднее ему дополнительно запретили общаться с журналистами и посещать кафе. И наконец ввели запрет на нахождение ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.

7 августа прошлого года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный фигурант дела в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. СМИ сообщали, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помог собутыльнику избавиться от тела. Мохову предъявили обвинения за укрывательство преступления и отправили в СИЗО.

Статья, по которой он был привлечен, имеет небольшую тяжесть и максимальное наказание по ней два года лишения свободы или шесть месяцев ареста. Полгода в СИЗО закончились и дальше держать обвиняемого не положено.

Мохов активно сотрудничал со следствием, показал, куда спрятал труп и дал подробные показания. Дальнейшую его судьбу решит суд.