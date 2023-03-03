Не уйти под воду: готовы ли дамбы и плотины к весенней проверке на прочность

Каждый год с наступлением весны в городах и регионах страны у людей начинается чуть ли не паника, потому что с пробуждением природы приходят разрушительные наводнения, под воду уходят десятки сел, сотни домов, тысячи голов скота. Какова ситуация в этом году, разбирался журналист Zakon.kz.

У нас почти каждую весну случаются затопления

Оттепель бывает беспощадной, порой даже гибнут люди. И это повторяется из года в год. Наводнение – природное явление, представляющее собой масштабное затопление суши водой. Главными его причинами являются обильные дожди, таяние снегов, поднятие дна реки, моря, цунами, прорыв водохранилищ и плотин.

В Казахстане почти третья часть чрезвычайных происшествий относится именно к наводнениям, которые в большинстве случаев связаны именно с сезонным половодьем и прорывом дамб. Ущерб обычно исчисляется миллионами долларов. Прорывы ирригационных систем не только разрушают дома, хозяйственные и производственные постройки, но и оставляют население без урожая.

Власти на местах иной раз не справляются со стихией или реагируют слишком поздно, а бюджетные средства зачастую идут на ликвидацию последствий ЧП, а не на профилактические меры. Казахстанцы хорошо помнят уроки стихийных бедствий, которые у нас повторяются с завидной цикличностью. И в эти дни многие обеспокоены тем, какой в этом году будет паводковая ситуация, выдержат ли плотины, какие из них устарели и опасны, хватит ли сил и средств для борьбы с наводнениями…

"У нас почти каждую весну случаются затопления, гибнет скот, дома разрушаются. Переехать никуда не можем, мы здесь родились, выросли, живем, здесь наш дом. Из-за талой воды очень трудно иногда попасть в дом, портятся вещи, продукты, мебель. Как-то весной я поехала в Алматы к детям на пару дней, а когда хотела вернуться домой в ВКО, случилась трагедия в селе Кызылагаш, все дороги и мосты были затоплены, и мне пришлось почти месяц сидеть в Алматы и ждать, когда запустят движение по трассе". Жительница ВКО Тамара Т.

После паводков дома и административные здания, как правило, восстанавливают за счет местного и республиканского бюджетов, также к этому привлекаются бизнесмены и меценаты. Но за скот и мебель компенсацию редко выплачивают.

Устаревшие плотины и дамбы

Между тем еще весной прошлого года сенатор Сергей Ершов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра поднял проблемы, касающиеся весенне-паводковой ситуации, и заявлял, что почти половина гидротехнических сооружений в Казахстане находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном ремонте и модернизации. А в некоторых регионах их и вовсе нет.

"Особое беспокойство вызывает состояние, а в ряде случаев и полное отсутствие гидротехнических сооружений на плотинах и дамбах, подавляющее большинство которых построены в 60-70-е годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально изношены до 40%. На территории Казахстана 1800 гидротехнических сооружений. Среди них не только большие плотины, но и малые дамбы, и пропускные затворы различных водохранилищ. Пристального внимания специалистов и капитального ремонта требуют около 600 объектов". Депутат Сената Парламента РК Сергей Ершов

К слову, ровно год назад глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать проект нового Водного кодекса, так как прежний был принят 20 лет назад и не дает возможности сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать. Парламентарии тогда говорили, что для исправления ситуации правительству необходимо принять системные меры по предупреждению и ликвидации наводнений вплоть до законодательного.

"Этот вопрос в течение многих лет обсуждался на парламентских слушаниях, правительственном часе, где совместно с учеными и экспертами был выработан комплекс рекомендаций с пошаговыми действиями. Правительство и госорганы не раз заверяли о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопасности страны, однако паводковые ситуации в ряде областей свидетельствуют об обратном". Депутат Сената Парламента РК Сергей Ершов

Как же в этом году обстоят дела с предпаводковой гидрометеорологической ситуацией? По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Галидуллы Азидуллина, количество осадков в марте на большей части республики предполагается меньше нормы, в остальных – около нормы. По предварительной оценке паводкоопасных регионов, сделанной на основе анализа запасов воды в снеге, осеннего увлажнения и глубины промерзания почвы, во всех областях, кроме Павлодарской, Улытауской и Мангистауской, повышенные риски.

"Предварительный прогноз на период половодья "Казгидромет" выпустил 4 февраля, а основной прогноз будет представлен до 5 марта. Гидрологический прогноз с марта будет предоставляться еженедельно. В случае резких изменений гидрометеоусловий "Казгидромет" будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз за 2-3 суток". Вице-министр экологии и природных ресурсов Галидулла Азидуллин

Верить ли словам вице-министра?

На данный момент в Казахстане насчитывается 1806 подпорных гидротехнических сооружений, из них в республиканской собственности – 536, коммунальной – 1011, частной – 239, бесхозных – 20. На начало года были обследованы 1322 ГТС, 471 нуждается в ремонте. Причем подавляющая часть из них находится в коммунальной собственности и 44 – в частной. Вице-министр отметил, что всем собственникам водохранилищ даны рекомендации по безопасному пропуску поводковых вод и подготовке необходимых инертных материалов и техники.

На балансе "Казводхоза" имеются 207 ГТС: 87 водохранилищ, 36 плотин, 84 гидроузла. Из них почти половина находится в зоне риска затопления, отметил Галидулла Азидуллин. Из-за неудовлетворительного состояния три водохранилища переведены в транзитный режим, в остальных средняя наполняемость составляет 68%.

Как подчеркнул вице-министр, на сегодняшний день в крупных водохранилищах страны наполнение составляет 60-75% и во всех из них имеются свободные емкости для принятия паводковой воды. Также на постоянном контроле находится водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарья. В связи с ледоставом и прохождением шуги на реке Сырдарья и предупреждением чрезвычайных ситуаций здесь каждый день мониторят и обмениваются информацией с соответствующими органами.

Свободная емкость Шардаринского водохранилища составляет 524 млн м3, Коксарайского контррегулятора – 362 млн м3. Чтобы обеспечить безопасность и бесперебойную работу, Кызылординский, Айтекский, Казалинский и Аклакский гидроузлы переведены на транзитный режим. При изменении режим работы Шардаринского водохранилища будет пересмотрен, а пока ситуация находится под контролем, прокомментировал вице-министр.

Если верить словам высокопоставленного чиновника, то в регионах с повышенным уровнем риска паводков для безопасного пропуска воды принят комплекс мер, а именно:

- создан оперативный штаб Министерства экологии и природных ресурсов на базе "Казводхоза" и областные штабы оперативного реагирования и анализа; - утверждены графики дежурств, ведется постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки; - на всех гидротехнических сооружениях республиканской собственности разработаны планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, составлены акты обследования и паспорта готовности объектов, а также перечни водохозяйственных объектов по степени риска возникновения ЧС; - для каждого водохранилища утверждены графики режима в зависимости от наполнения водохранилищ и ожидаемых поступлений; - до начала паводкового периода эксплуатационными службами обеспечивается необходимый запас свободных емкостей в водохранилищах для аккумуляции паводковых вод; - анализируется объемы водонакопления на трансграничных водных объектах, расположенных в соседних государствах;

- эксплуатационными службами гидротехнических сооружений ведется наблюдение за водохозяйственной обстановкой, гидротехнические сооружения эксплуатируются в штатном режиме с учетом текущей водохозяйственной обстановки; - в филиалах "Казводхоза" на случай возникновения ЧС подготовлены: автотранспорт и спецтехника – 1403 ед., ГСМ – 3500 тонн, инертные материалы – 50 000 тонн, мешкотара – 38 200 шт., очищено от снега подъездных и эксплуатационных дорог 150 км.

Вред или польза

В этом году в Казахстане прошли обильные снегопады. Доктор географических наук, профессор, мэтр гидрологической службы РК Борис Степанов считает, что это может повлиять на процессы образования селя.

"Быть сели или не быть и насколько мощные они могут быть, зависит от того, какое будет предварительное увлажнение. А предварительное увлажнение зависит, в частности, от слоя выпавшего снега, – говорит Борис Степанов. – Поэтому все будет зависеть от того, как это все сработает и какая будет весна. Если снег растает до того, как начнутся сели, то это не опасно. В противном случае, опасно. Конечно, сезонное снегообилие учитывается при прогнозе, но предварительное увлажнение может только утяжелять ситуацию. К этому надо быть просто готовым. И мы стараемся учитывать факторы, влияющие на характеристики селей дождевого генезиса. Но никто не знает, когда будут осадки дождевые с интенсивностью выпадения, которые могут привести к сели. Такие прогнозы никто сейчас дать не может. Это мое личное мнение".

Вопрос, насколько могут защитить нас селезащитные плотины, тоже непростой.

"Года два назад я обращался наверх [с вопросом] о том, что возможности наших селезащитных сооружений, емкости водохранилищ не соответствуют реальной действительности. В итоге пришел ответ, что "Свод правил по селезащитным сооружениям", который был в 2017 году, вдруг перестал действовать, даже не начав. И сейчас я не знаю, какая емкость селехранилища на Медеу и Большой Алматинке, потому что по тем данным, которые у меня, она завышена почти в два раза, а это может привести к очень печальным событиям". Доктор географических наук, профессор Борис Степанов

Говоря об этом, мэтр гидрологической службы напомнил, что летом 2015 года плотина не защитила от селя на реке Каргалинке, и сейчас сомневается в том, что что-то изменилось. "Хотя затратить надо копейки по сравнению с тем, сколько стоит плотина. Я уже давно говорю, что необходимо провести модернизацию селехранилищ и на Большой, и на Малой Алматинке, заново посчитать их емкости. Сделано ли что-то – мне неизвестно", – заявил Степанов.

Фото: Zakon.kz

В горах Заилийского Алатау в ущелье Большой Алматинки строится крупная селезащитная плотина "Аюсай". Предполагается, что в случае разрушительного селя плотина защитит от стихийного бедствия. Но у профессора свое мнение по этому поводу.

"Сказать, что плотину "Аюсай" строят неправильно, значит, вообще ничего не сказать. Она может даже принести вред, потому что ее строят в долине Большой Алматинки, и емкость ее очень маленькая по сравнению с тем, ЧТО может здесь случиться, и это может привести к печальным последствиям". Доктор географических наук, профессор Борис Степанов

Проблема упирается в финансирование, а финансирование – в законодательство

Ситуация с ГТС в Казахстане действительно сложная, считает политолог Замир Каражанов: "Был даже случай, когда в Алматинской области прорвало плотину и целое село ушло под воду. Если разобраться, у нас все объекты инфраструктурного характера находятся в плачевном состоянии. Мы это видели и по Экибастузу, когда нынешней зимой там произошло ЧП на ТЭЦ и она пришла в негодность. Также и авто-, железные дороги. У нас везде износ очень большой. Проблема упирается в нехватку финансирования, а финансирование – в законодательство. Законы у нас должны быть написаны так, чтобы инвестору было интересно здесь работать".

Говоря об этом, эксперт затронул и серьезные проблемы в области инфраструктуры гидротехнических объектов.

"У нас есть дамбы и плотины, которые строились при участии государства и сейчас находятся в его собственности. Во-вторых, в результате приватизации непонятно, каким образом объекты водопользования попадали в частные руки. Прорыв плотины в Алматинской области и затопление трехтысячного села как раз тот случай, когда дамба находилась в собственности у частника, а он не занимался ею, ничего там не делал, ничего не инвестировал, а только рыб разводил". Политолог Замир Каражанов

Ситуация достаточно критичная и здесь требуется вмешательство государства в данную сферу. Надо просто все отрегулировать. Государство должно четко обозначить свои интересы. Они должны состоять в том, чтобы, как минимум, не было аварийной ситуации, чтобы дамба постоянно содержалась в рабочем состоянии и собственник инвестировал бы сюда свои средства. Но не всегда так получается, сетует спикер.

"На деле возникают большие сложности, так как приходят собственники, которые сразу хотят получить прибыль от своих вложений, а не те, которые готовы создавать что-то новое. Такого собственника у нас нет. У нас, как правило, это местные люди, которые непонятно каким образом приобрели дамбу и ничего не делают в плане инвестиций, модернизации, а просто хотят застолбить за собой участок и что-то с него получить". Политолог Замир Каражанов

Такая ситуация для государства неприемлема, государство должно обязывать, либо расторгать договор и вынуждать подобных собственников прощаться со своим объектом. Это должно делаться за счет повышения контроля со стороны государства. Оно должно следить за состоянием дамб, плотин и других ГТС, и если оно неудовлетворительное, менять собственника на такого, который действительно бы занимался гидротехническими сооружениями.

"Второй вариант – надо просто поднимать документы и выяснять, на каком основании та или иная дамба перешла в частную собственность, искать зацепки, чтобы можно было поставить вопрос о расторжении договора и в новые руки ее передать. Здесь должна быть сильная, четкая позиция государства. Пока этого нет. И если мы закроем глаза на такие явления, то в лучшем случае будем сталкиваться с негодованием людей, а в худшем – с крупными катастрофами и ЧП. У нас во всех сферах сильная изношенность оборудования, на протяжении 30 лет ничего не обновлялось". Политолог Замир Каражанов

Словом, спикер считает, что государству следует самому контролировать и регулировать ГТС, следить за их состоянием, проводить модернизацию и обновлять своевременно все объекты.

Между тем большая вода уже начинает приходить в города и регионы, весеннее половодье набирает обороты. В реки и озера начинают превращаться улицы поселков и городов, паводки уже затапливают дома сельчан, которые пока справляются своими силами. Казахстанцы опасаются, что подобных новостей с каждым днем будет все больше и больше и с тревогой ждут мартовскую оттепель, надеясь в душе, что авось пронесет и она не станет разрушительной и смертоносной.