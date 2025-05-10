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Наука и технологии

Ученые бьют тревогу: 28 мегаполисов США могут уйти под воду

наводнение, США, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 19:36 Фото: pixabay
Американские ученые заявили, что десятки крупнейших городов США постепенно уходят под воду из-за активной добычи подземных вод, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Nature.com.

Всего под угрозой затопления оказались 28 густонаселенных городов, где в зонах наибольшего проседания проживает более 34 миллионов человек. По мнению специалистов, основная причина медленного погружения – извлечение грунтовых вод, которое приводит к оседанию земной поверхности.

Самым быстро опускающимся городом оказался Хьюстон – почти половина его территории теряет по 0,2 дюйма (около 5 мм) в год, а в отдельных районах – до 2 дюймов. Также в список вошли Даллас и Форт-Уэрт, где просадка составляет в среднем 0,16 дюйма в год.

Подобные процессы наблюдаются и в других крупных агломерациях – в районах Лас-Вегаса, Вашингтона, Сан-Франциско, а также на территории нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа.

Кроме того, в таких городах, как Денвер, Оклахома-Сити и Нашвилл, исследователи зафиксировали умеренное оседание – от 0,04 до 0,08 дюйма в год. В Техасе ситуация усугубляется бурением нефтяных и газовых скважин, а также продолжающимся повышением уровня моря.

А ранее стало известно, что концерт Metallica в США спровоцировал землетрясение. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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