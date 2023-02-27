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Бакытжан Базарбек и Мухтар Тайжан во время дебатов обвинили друг друга в коррупции

Во время дебатов обвинили друг друга в коррупции Фото: кадр из видео
Во время дебатов между кандидатами в депутаты в Мажилис Парламента по округу №5 Алматы Бакытжаном Базарбеком и Мухтаром Тайжаном произошел конфликт. Кандидаты обвинили друг друга в коррупции, сообщает Zakon.kz.

Видео дебатов опубликовано на YouTube-канале TALAP Talks. В них приняли участие Мухтар Тайжан, Бакытжан Базарбек, Аскар Хикметов и Олжас Сулейменов.

Мухтар Тайжан во время выступления рассказал, что ему предлагали в свое время быть в том парламенте, что сейчас распустился, а также в нынешнем парламенте, если "я поддержу, как Базарбек Токаева".

Тайжан добавил, что все трое его оппонентов "ходят под Аманатом".

Бакытжан Базарбек в свою очередь здесь же обвинил оппонента в том, что он обманывает избирателей. Мухтар Тайжан, по его словам, лоббист, делает деньги на частной деятельности.

"Деньги – 237 тыс долларов от Маргулана Сейсембаева кто взял?! Базарбек?! Это Мухтар Тайжан взял! За что? За то, чтобы вы пролоббировали 448 статью Налогового кодекса".Бакытжан Базарбек


Дебаты продлились больше часа.

Ранее Мухтар Тайжан заявил, что получил деньги за изменение одной нормы во время Земельной комиссии.

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