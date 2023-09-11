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Поджигателя коляски Бакытжана Базарбека задержали в Алматы

Поджигателя принадлежащей депутату Базарбеку коляски задержали в Алматы Фото: Facebook/bbazarbek
Полиция Алматы задержала подозреваемого в поджоге детской коляски, принадлежащей депутату Мажилиса Бакытжану Базарбеку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил сам Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook, подозреваемого удалось вычислить и задержать по горячим следам.

"Личность злоумышленника установлена, он задержан", – написал депутат.

Некоторые подписчики депутата в Facebook предположили, что поджигатель коляски мог действовать по чьему-то заказу.

Обновление от 10:30

В департаменте полиции Алматы подтвердили задержание подозреваемого в поджоге.

"По подозрению в совершении указанного уголовного правонарушения задержан гражданин 1991 года рождения. Данный факт зарегистрирован и расследуется по ст. 293 УК РК", – сообщили в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что в Алматы подожгли детскую коляску, которая принадлежит семье Бакытжана Базарбека. Сам депутат заявил, что считает этот инцидент "напоминанием" со стороны недоброжелателей.

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