Поджигателя коляски Бакытжана Базарбека задержали в Алматы

Полиция Алматы задержала подозреваемого в поджоге детской коляски, принадлежащей депутату Мажилиса Бакытжану Базарбеку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил сам Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook, подозреваемого удалось вычислить и задержать по горячим следам.

"Личность злоумышленника установлена, он задержан", – написал депутат.

Некоторые подписчики депутата в Facebook предположили, что поджигатель коляски мог действовать по чьему-то заказу.

Обновление от 10:30

В департаменте полиции Алматы подтвердили задержание подозреваемого в поджоге.

"По подозрению в совершении указанного уголовного правонарушения задержан гражданин 1991 года рождения. Данный факт зарегистрирован и расследуется по ст. 293 УК РК", – сообщили в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что в Алматы подожгли детскую коляску, которая принадлежит семье Бакытжана Базарбека. Сам депутат заявил, что считает этот инцидент "напоминанием" со стороны недоброжелателей.