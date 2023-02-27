Задержана группа, занимавшаяся незаконным оборотом драгметаллов
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Транспортные полицейские РК задержали группу лиц, занимавшихся незаконным оборотом драгметаллов, сообщает Zakon.kz.
Сотрудниками УБОП ДП на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры, изобличена деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории РК.
Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 295-1 УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы".
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее на видео попало задержание торговца героином в Алматинской области.
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