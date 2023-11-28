Незаконный оборот драгметаллов в особо крупном размере выявили в трех регионах Казахстана

В Агентстве РК по финансовому мониторингу 28 ноября 2023 года рассказали, что незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области, а также в Астане и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов, их деятельность изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона.

"Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации. С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного "черными старателями" в пос. Бестобе", – рассказал он.

В последующем, по словам спикера, слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента.

"В ходе обысков изъято более 1 кг золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий. С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге". Алибек Абдилов

Также офпред агентства рассказал, что подозреваемыми по делу признаны пять человек, к троим из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Алибек Абдилов напомнил, что, в соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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20 октября 2023 года сообщалось, что ввоз контрабандных ювелирных изделий на 57 млн тенге из Турции пресекли в аэропорту Астаны. Тогда в АФМ РК рассказали, что казахстанка пыталась дать таможеннику за беспрепятственное пересечение границы. Подробности здесь.