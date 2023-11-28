Незаконный оборот драгметаллов в особо крупном размере выявили в трех регионах Казахстана
Как рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов, их деятельность изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона.
"Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации. С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного "черными старателями" в пос. Бестобе", – рассказал он.
В последующем, по словам спикера, слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента.
"В ходе обысков изъято более 1 кг золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий. С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге".Алибек Абдилов
Также офпред агентства рассказал, что подозреваемыми по делу признаны пять человек, к троим из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Алибек Абдилов напомнил, что, в соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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