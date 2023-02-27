Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Китаю грозят "агрессивной реакцией", Лукашенко требует усилить охрану границ

Ситуация в Украине 27 февраля Фото: president.gov.by
Украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем, Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций, сообщает Zakon.kz.
  • Страны НАТО могут передать Украине до 62 немецких основных боевых танков Leopard 2, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
  • Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
  • Лукашенко потребовал от своих военных усилить охрану границ Беларуси.
  • Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил о возможности полного закрытия границы с Беларусью.
  • В 2022 году около 100 млн человек бежали из своих стран из-за конфликтов и нарушений прав человека – это число стало рекордным, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
  • Израиль обещал в течение четырех месяцев помочь Украине установить систему раннего предупреждения о ракетном нападении, однако Киев такие сроки не устраивают, пишет Times of Israel со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.
  • Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Дом" пригрозил Китаю "агрессивной реакцией", если тот будет поставлять оружие России.
  • Украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. По ее словам, украинские силы "адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна" со стороны России.
  • Для России обстановка вокруг Приднестровья – предмет пристального внимания и повод для беспокойства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что ситуация там провоцируется извне.
  • Госдепартамент США заявил, что Вашингтон не получал от Москвы официального уведомления о приостановке участия в ДСНВ.

Читайте также

Бакиев об Атамбаеве на "встрече эксов": Спустя несколько рюмок он не контролировал свои слова

Турция пока не может одобрить членство Швеции в НАТО

Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Гутерриш Антониу Лукашенко Александр Беларусь Израиль Китай США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления