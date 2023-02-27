Ситуация в Украине: Китаю грозят "агрессивной реакцией", Лукашенко требует усилить охрану границ
Фото: president.gov.by
Украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем, Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций, сообщает Zakon.kz.
- Страны НАТО могут передать Украине до 62 немецких основных боевых танков Leopard 2, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
- Швейцария присоединится к десятому пакету антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
- Лукашенко потребовал от своих военных усилить охрану границ Беларуси.
- Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил о возможности полного закрытия границы с Беларусью.
- В 2022 году около 100 млн человек бежали из своих стран из-за конфликтов и нарушений прав человека – это число стало рекордным, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
- Израиль обещал в течение четырех месяцев помочь Украине установить систему раннего предупреждения о ракетном нападении, однако Киев такие сроки не устраивают, пишет Times of Israel со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.
- Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Дом" пригрозил Китаю "агрессивной реакцией", если тот будет поставлять оружие России.
- Украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. По ее словам, украинские силы "адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна" со стороны России.
- Для России обстановка вокруг Приднестровья – предмет пристального внимания и повод для беспокойства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что ситуация там провоцируется извне.
- Госдепартамент США заявил, что Вашингтон не получал от Москвы официального уведомления о приостановке участия в ДСНВ.
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