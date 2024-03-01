Ситуация в Украине: Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против РФ

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Власти Швейцарии объявили о присоединении к 13-му пакету санкций Евросоюза в отношении России, одобрив как расширение санкционного списка из этого пакета, так и предусмотренные им ограничительные торговые меры, сообщает Zakon.kz.

Болгария в первый день весны официально прекратила использование и импорт российской нефти. Болгария изначально намеревалась пользоваться российским "черным золотом" до конца 2024 года. Однако парламентарии приняли решение сократить срок во избежание "прямого финансирования из России на фоне продолжающейся геополитической напряженности".

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами. Об этом сообщил украинский лидер в Telegram. "Документ предусматривает 2 млрд евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет", – говорится в сообщении. Кроме того, документом определяются приоритеты помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении воздушных сил вооруженных сил Украины.

Франция думает над тем, чтобы разрешить спецназу и некоторым другим подразделениям пересекать границу Украины. Об этом пишет Monde со ссылкой на источники. "Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины, чтобы поставить перед РФ стратегическую дилемму", — говорится в сообщении. Издание отмечает, что такая идея может дать возможность военным инструкторам пересекать украинскую границу потенциально с другими обычными подразделениями. Кроме того, французское военное присутствие могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России, считает автор публикации.

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных и войск НАТО в Украину. "Мы не допустим эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО", – заявил Шольц в ходе диалога с гражданами в Дрездене. "И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность", - подчеркнул он. "И я по-прежнему привержен этому", – констатировал глава правительства ФРГ. Беседа транслировалась в прямом эфире на сайте правительства.

Протестующие польские фермеры начнут блокаду границы с Литвой с целью досмотра машин на предмет ввоза украинского зерна. Об этом 1 марта сообщил журналистам координатор протеста, фермер Кароль Печиньский. "Мы ставим блокаду для явления, которое мы называем зерновой каруселью. Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено, несмотря на эмбарго", — сказал он.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что поражение Украины может привести к началу войны между Россией и НАТО. Об этом он заявил на слушаниях в комитете палаты представителей США по делам вооруженных сил.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет консультации о конфликте в Украине с лидерами французских политических партий, встреча состоится 7 марта. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в Елисейском дворце. "В четверг, 7 марта, в 10:30 (12:30 мск - прим. ТАСС) президент примет всех лидеров партий, чьи депутаты представлены в парламенте, для проведения переговоров, посвященных ситуации в Украине, в формате встречи в Сен-Дени", – сообщил источник газеты. Уточняется, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь также будет присутствовать на этой встрече.

В ситуации в украинском конфликте время играет в пользу России, Евросоюзу (ЕС) и Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Об этом 1 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье. Он напомнил, что на форуме нет представителей Евросоюза. Страны объединения восприняли конфликт "как свою войну", добавил он.

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня опубликования. "Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — следует из документа.

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