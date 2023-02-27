О повышении зарплаты врачам и учителям рассказали в правительстве

В результате реализации Программы повышения доходов населения были увеличены зарплаты более 1,1 млн работников бюджетной сферы, сообщает Zakon.kz.

Об этом министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает пресс-служба премьер-министра.

В частности, 74 тыс. врачей повысили зарплату в среднем на 30%, 600 тыс. педагогов и учителей – на 25%, 173 тыс. представителей среднего медицинского персонала – на 20% и другим категориям работников бюджетных организаций – на 20%.

Приняты дополнительные меры по обеспечению занятости и сокращению разрыва в оплате труда среди работников.

Планируется продолжить работу по повышению заработных плат из бюджета и оказанию гражданам проактивных мер социальной поддержки посредством новых цифровых сервисов.

Премьер-министр отметил необходимость в двухдневный срок обеспечить утверждение региональных планов повышения доходов населения, а также в ускоренном порядке согласовать и внести актуализированную программу в форме комплексного плана в правительство.

Ранее Алихан Смаилов высказался о росте грузопотоков.