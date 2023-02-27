Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

О повышении зарплаты врачам и учителям рассказали в правительстве

О повышении зарплаты врачам и учителям рассказали в правительстве Фото: primeminister.kz
В результате реализации Программы повышения доходов населения были увеличены зарплаты более 1,1 млн работников бюджетной сферы, сообщает Zakon.kz.

Об этом министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает пресс-служба премьер-министра.

В частности, 74 тыс. врачей повысили зарплату в среднем на 30%, 600 тыс. педагогов и учителей – на 25%, 173 тыс. представителей среднего медицинского персонала – на 20% и другим категориям работников бюджетных организаций – на 20%.

Приняты дополнительные меры по обеспечению занятости и сокращению разрыва в оплате труда среди работников.

Планируется продолжить работу по повышению заработных плат из бюджета и оказанию гражданам проактивных мер социальной поддержки посредством новых цифровых сервисов.

Премьер-министр отметил необходимость в двухдневный срок обеспечить утверждение региональных планов повышения доходов населения, а также в ускоренном порядке согласовать и внести актуализированную программу в форме комплексного плана в правительство.

Ранее Алихан Смаилов высказался о росте грузопотоков.

Читайте также

Не создавать ажиотаж вокруг процедуры банкротства физлиц призвали в Минфине

Японские компании планируют привлечь к проверке сейсмобезопасности Алматы

Продажу собачатины в рестораны Астаны прокомментировала министр экологии

Константин Вноровский
МНЭ РК Смаилов Алихан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления