Повышенную зарплату школьным учителям незаконно платили в Жетысуской области

Прокуратура Жетысуской области выявила хищения в бюджетных учреждениях региона. В одном из случаев государственные деньги незаконно направили на выплату повышенных зарплат учителям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области 5 февраля, в Кербулакском районе сотрудники ведомства выявили хищение 34 млн тенге. Бухгалтеры отдела образования незаконно платили повышенную зарплату и отпускные школьным учителям, а также перечисляли деньги из бюджета людям, которые вообще не работали в образовательных учреждениях.

Еще в одном случае акимат Саркандского района выплатил свыше 29 млн тенге за установку санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах. Но на самом деле никаких работ подрядчик не проводил.

"По данным фактам Управлением досудебного расследования прокуратуры Жетысуской области начаты досудебные расследования по п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного Кодекса (хищение в особо крупном размере)", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По указанной статье подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до 12 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее сообщалось, что хищения на 758 млн тенге выявили в одной из больниц Жамбылской области.