10% детей в Казахстане курят вейпы — НЦОЗ

Число подростков, использующих электронные системы курения, составляет 10%, показывают анонимные опросы, сообщает Zakon.kz.

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Казахстана провел исследование "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья". В ходе анонимного опроса подростков 11-15 лет выяснилось, что 10% из них используют вейпы, пишет 24kz.

Специалисты предлагают разработать комплексные меры по улучшению состояния здоровья детей и подростков.

"Запретить продажу вейпов. Также административные меры. В принципе, в Кодексе 110 статьей предусмотрены меры возрастного ценза, что нельзя продавать табачные изделия лицам младше 21 года. Запрещена выкладка табачных изделий. Но на сегодняшний день, как мы видим, не всегда соблюдается". Жанар Калмакова, и.о председателя правления НЦОЗ

Исследования, охватывавшие как физическое, так и психологическое здоровье детей и подростков школьного возраста, показали, что 20% из них подвергаются буллингу в школе. Каждый седьмой ребенок употребляет напитки с содержанием сахара. При этом фрукты и овощи в ежедневном рационе есть только у трети детей.

Такие результаты представили специалисты Центра общественного здоровья во время круглого стола 27 февраля. В исследованиях приняли участие 7,5 тысячи детей и подростков в возрасте от 11 до 15 лет.

"Мы рекомендуем местным институтам и организациям проводить локальные исследования, чтобы выявить проблемы подростков. Необходима масштабная система продвижения здорового образа жизни, без гаджетов и вредных привычек". Скендер Сыла, руководитель офиса ВОЗ в Казахстане.

Для борьбы с употреблением электронных сигарет минздрав разработал эскизы картинок, которые будут размещать на пачках. Речь идет о предупреждении о вреде потребления жидкостей для электронных систем (вейпы).