11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области

В отношении всех участников игры составлены административные протоколы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба полиции Жетысуской области, 34-летний организатор кокпара и 10 участников игры устроили соревнования прямо на проезжей части. Жители Аксуского района попали на кадры видео во время игры в ночь на 26 февраля.

Видео, попавшее в интернет, и стало поводом для вмешательства полиции, сообщает пресс-служба ведомства. Организатор и участники установлены. Первый ответит по статье "Мелкое хулиганство" (434 КоАП РК), 10 остальных игроков будут привлечены по статье "Создание препятствий для движения транспортных средств" (614 КоАП РК).

В ноябре 2022 года Алматинский суд рассмотрел дело в отношении пятерых участников игры в кокпар на трассе Алматы – Бишкек. Все они были арестованы на 10 суток за нарушение общественного порядка.