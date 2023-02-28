Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области

11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области Фото: pixabay
В отношении всех участников игры составлены административные протоколы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба полиции Жетысуской области, 34-летний организатор кокпара и 10 участников игры устроили соревнования прямо на проезжей части. Жители Аксуского района попали на кадры видео во время игры в ночь на 26 февраля.

Видео, попавшее в интернет, и стало поводом для вмешательства полиции, сообщает пресс-служба ведомства. Организатор и участники установлены. Первый ответит по статье "Мелкое хулиганство" (434 КоАП РК), 10 остальных игроков будут привлечены по статье "Создание препятствий для движения транспортных средств" (614 КоАП РК).

В ноябре 2022 года Алматинский суд рассмотрел дело в отношении пятерых участников игры в кокпар на трассе Алматы – Бишкек. Все они были арестованы на 10 суток за нарушение общественного порядка.

Читайте также

Официант и администратор караоке-клуба в Алматы продавали наркотики

Афера с автомобилем: мошенники задержаны в Алматы

Мария Мельникова
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления