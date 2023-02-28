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Новый реестр государственной системы измерения запустили в Казахстане

В Казахстане запустили реестр государственной системы изменения Фото: unsplash
Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК сообщил о запуске нового Реестра государственной системы измерения с актуальными данными по всем разделам реестра ГСИ РК, передает Zakon.kz.

В обновленной базе, расположенной на платформе, представлена информация с 1993 года по сегодняшний день.

Например: эталоны единиц величин; средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию; утвержденные типы стандартных образцов; поверители средств измерений и др.

Поиск данных в реестре ГСИ РК осуществляется двойным нажатием на оглавление в каждой графе. Фильтр поиска находится в разработке и в скором времени будет доступен и выведен отдельной строкой для обзора.

В случае обнаружения неполных или некорректных данных либо информации, требующей уточнения необходимо обращаться по номерам телефонов: +7 (7172) 28-29-68, 28 29 41, 28 29 45.


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