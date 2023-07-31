В Казахстане разработают национальный стандарт на школьные санузлы

В Казахстане разработают национальный стандарт на санитарные узлы для школ. Об этом сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК, передает Zakon.kz.

Как рассказали в комитете, приказом от 31 июля 2023 года внесены дополнения в План национальной стандартизации на 2023 год, дополнив его пунктом по разработке национального стандарта СТ РК "Санитарные узлы общеобразовательных учреждений. Общие требования".

"Пункт включен по заявке Министерства просвещения РК и направлен на установление в стране единых стандартизированных требований к санитарных узлам в школах, формирование комфортных условий для детей в санитарных узлах, в том числе определение требований к кабинкам, наличию гигиенических средств и созданию комфортной среды для маломобильных категорий граждан", - пояснили в ведомстве.

Заявка рассмотрена на научно-техническом совете РГП "Казахстанский институт стандартизации и метрологии", стандарт планируется утвердить уже в этом году.

"Не секрет, что периодически качество санитарных узлов в школах для наших детей вызывает вопросы. Поэтому установление единого стандарта на основе современных подходов, с точки зрения экологичности, санитарии, доступности и других важных условий давно назревшая и реализуемая в этом году задача", — отметил председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев.

Ранее сообщалось, что при школах осталось 50 уличных туалетов, в основном в сельских населенных пунктах. В некоторых школах проблема и с обычными санузлами, поскольку не все туалеты работают. Кроме того, страдает их состояние.