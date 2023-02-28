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Оползень в Алматинской области разрушил несколько домов

Оползень в Алматинской области разрушил несколько домов Фото: ДЧС Алматинской области
В Алматинской области 27 февраля оползень разрушил несколько домов. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

27 февраля  в 09:50 на пульт дежурной части ДЧС  поступило сообщение о том, что в коттеджном городке "Бурабай" с. Бесагаш Талгарского района, предварительно, в связи с выпадением осадков в виде дождя и снега в период с 25 на 26 февраля произошло переувлажнение почвы, в результате чего произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы в сторону двух частных жилых домов по улице Баянаул через защитное ограждение — бетонную подпорную стену. Сошедший грунт, повредив оконные проемы одного из домов, зашел во внутренние помещения. В другом доме от удара появились трещины в стенах. 

оползень

Фото: ДЧС Алматинской области


На место происшествия были направлены сотрудники Департамента по ЧС, ГУ "Казселезащита", местных исполнительных органов. 

"Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 360 куб. м. Четверо жильцов одного из домов находятся у соседей, пятеро жильцов другого находятся в Алматы", —  сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Создана комиссия по установлению точной причины происшествия и причиненного ущерба.

оползень

Фото: ДЧС Алматинской области

оползень

Фото: ДЧС Алматинской области

Трещины на стенах

Фото: ДЧС Алматинской области

22 февраля более 50 шахтеров оказались под завалами после оползня в Китае. 

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Анастасия Стативкина
МЧС РК Алматинская область
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