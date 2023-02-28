В детском саду Караганды двухлетний малыш получил ожоги стоп

Двухлетний мальчик после посещения частного детского сада в Караганде получил ожоги стоп. В полиции области заявили, что начато расследование, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте изданию Ekaraganda.kz рассказала мама малыша.

Работники объяснили ситуацию следующим образом. По их словам, "хотели подмыть ребенка и оставили без присмотра". В результате малыш получил термический ожог стоп 2-3 степени, 4% поражения тела.

"Сын до сих пор находится на стадии реабилитации. Мы пытаемся добиться справедливости, чтобы все виновные были наказаны", – добавила мама.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области прокомментировали произошедшее и уточнили, что проводятся следственные мероприятия.

"По факту получения ожога двухлетним ребенком в дошкольном учреждении зарегистрировано уголовное дело по статье 306 части 1 УК РК ("Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Тем временем в Управлении образования Карагандинской области заявили, что данный детский сад не находится на балансе ведомства.

27 февраля сообщалось, что в Усть-Каменогорске малыш упал с лестницы в детском саду.