Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В каких регионах казахстанцы сводят концы с концами

благосостояние Фото: pixabay
В Казахстане провели опрос среди населения, спросив о материальном благополучии. Так, в разрезе регионов от 38,1% до 61,6% респондентов отметили, что им "трудно сводить концы с концами", сообщает Zakon.kz.

О том, что трудно сводить концы с концами, высказались респонденты из:

  • Алматинской области (61,6%),
  • Жетысуской области (59,5%), 
  • в Алматы (58,9%), 
  • Восточно-Казахстанской области (58,6%), 
  • Улытауской области (58,2%), 
  • Мангистауской области (56,8%), 
  • Туркестанской области (56,2%), 
  • Абайской области (55,2%), 
  • в Шымкенте (55,2%), 
  • Акмолинской области (53,7%).

Команда Института экономических исследований объездила все регионы и опросила более 4 тыс. жителей в 140 городах и аулах.

По итогам исследования выяснилось, что удовлетворенность финансовым положением своей семьи респондентами оценена на среднем уровне. По 10-балльной шкале в среднем казахстанцы оценили свое финансовое благосостояние на 5,85 балла.

В городах респонденты оценивают удовлетворенность своим финансовым положением выше (5,89 балла), чем в селах (5,80 балла).

В разрезе регионов отмечается, что удовлетворенность респондентами своим финансовым положением находится на среднем уровне и варьируется от 5,27 до 6,47 балла.

Самые высокие баллы – в Шымкенте (6,47 балла). Самый низкий уровень в разрезе регионов отмечен в Карагандинской (5,47 балла), Павлодарской (5,44 балла), Кызылординской (5,42 балла), Жамбылской (5,27 балла) областях.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях 17 февраля назвал регионы, где доходы населения не превышают величины прожиточного минимума, или 40 567 тенге. 

Читайте также

Больше всего еда подорожала в Мангистауской области: сразу на 31,5% за год

Специалисты из каких стран трудятся в Казахстане

Казахстанские фермеры подали заявки на 17,1 млрд тенге на субсидирование

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления