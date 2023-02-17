В регионах Казахстана растет количество бедных

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях назвал регионы, где доходы населения не превышают величины прожиточного минимума, или 40 567 тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев сообщил, что одним из столпов Справедливого Казахстана является справедливое распределение национального дохода.



"В настоящее время на половину населения страны приходится меньше трети всех доходов. Доходы порядка 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. При этом в 12 регионах, к сожалению, наблюдается увеличение этой категории граждан. Речь идет о Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и других областях". Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

По его словам, если посмотреть на структуру занятости, то около пяти миллионов человек, то есть половина трудовых ресурсов, в Казахстане заняты низкопроизводительным трудом.

"Одним из решений, позволяющих повысить благосостояние населения, является развитие микро и малого предпринимательства. Малый бизнес в то же время расположен сегодня и концентрируется в крупных городах. В сельской местности жители сталкиваются с ограниченными возможностями для развития бизнеса. В этой связи нужны эффективные инструменты и методы изменения данной ситуации". Маулен Ашимбаев

17 февраля сенатор Серик Шайдаров заявил, что Казахстан опередил другие страны СНГ по плохим дорогам.

14 декабря 2022 года сообщалось, что в Казахстане уровень бедности составил 5,3%. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с 2001 по 2021 год уровень бедности в Казахстане снизился с 46,7 до 5,2%.