Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами

Депутат Мажилиса Аскар Садыков 17 января направил запрос министру финансов Ерулану Жамаубаеву по поводу введенного с 1 января фискального контроля мобильных переводов. Он отметил, что многие казахстанские предприниматели едва сводят концы с концами, сообщает Zakon.kz.

Введение фискального контроля мобильных переводов, по словам депутата, сразу же создало проблемы для бизнеса и населения.

"Ранее при оплате через мобильные переводы продавец был обязан выбить кассовый чек. Теперь же обороты, полученные через онлайн-переводы, считаются отдельно, а по пробитым кассовым чекам – отдельно. Соответственно, предприниматель, работающий на упрощенном режиме налогообложения, должен оплатить налог за один и тот же доход дважды. А это ведь значительные суммы для малого бизнеса – вместо 3% придется платить 6%. Вторая проблема – это комиссии банков за прием безналичных платежей через POS-терминалы, которые доходят до 2,8%. В итоге финансовая нагрузка на предпринимателя вместо 3% вырастает до 8,8%". Аскар Садыков

Заставляя бизнес работать через POS-терминалы, по мнению депутата, налоговые органы лоббируют интересы банков. Обещанная Нацбанком национальная платежная система так и не появилась. Аскар Садыков считает, что заявления налоговиков о запрете приема наличных платежей нарушают требования закона "О платежах и платежных системах", по которому наличные и безналичные платежи равнозначны.

"Принуждение предпринимателя к какой-либо конкретной форме оплаты незаконно. Хотим особо отметить: малый и микробизнес – это не олигархи, это обычные люди, которые продают товары в маленьких магазинчиках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют деньги из бюджета и выводят в офшоры. Если такой предприниматель даже уклонится от налога на пять тысяч тенге, он эти деньги оставит в стране и, к примеру, купит сыну ботинки или немного расширит свой небольшой бизнес. При объяснении налоговые органы делают упор на то, что контролю подлежат 100 мобильных переводов от разных лиц. Но при этом не определена их сумма, что позволит подвергать контролю любые, самые мелкие платежи по 100-200 тенге. Тогда вопрос к налоговым органам: кого вы все-таки ищете – тайных олигархов и коррупционеров или тех, кто просто выживает?" Аскар Садыков

От жесткого контроля мобильных переводов, по его словам, пострадают обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты.

"Вы хотите обложить налогами тех, кто еле сводит концы с концами. Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства. По большому счету, введенный тотальный контроль за мобильными переводами никоим образом не затронет коррупционеров, а отразится на добросовестном малом предпринимательстве". Аскар Садыков

Депутат потребовал пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов с учетом интересов и предпринимателей, и населения, и государства.



