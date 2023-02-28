Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 28 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 449,14 тенге, евро – 473,8 тенге, рубля – 5,96 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445,5 тенге, продажи – 448,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,87 тенге, продажи – 5,95 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 446,5 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 5,95 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448,5 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге. Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6 тенге. Читайте также Курс доллара существенно снизился на торгах 28 февраля Не создавать ажиотаж вокруг процедуры банкротства физлиц призвали в Минфине Установлена доля обязательных пенсионных взносов в ставке единого платежа

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