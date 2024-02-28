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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 февраля

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 28 февраля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,89 тенге, евро – 487,09 тенге, рубля – 4,89 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448,5 тенге, продажи – 452,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 486,5 тенге, продажи – 491,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,9 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 450,3 тенге, продажи – 451,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 491,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,85 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 454 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 490 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,93 тенге.

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