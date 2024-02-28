Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,89 тенге, евро – 487,09 тенге, рубля – 4,89 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448,5 тенге, продажи – 452,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 486,5 тенге, продажи – 491,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,9 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 450,3 тенге, продажи – 451,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 491,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,85 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,93 тенге.