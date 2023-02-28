Как отметят День благодарности в Астане

1 марта в Казахстане отмечают День благодарности. В честь этой памятной даты в Астане проведут десятки разноплановых спортивных, культурных, познавательных мероприятий, сообщает пресс-служба акимата столицы.

В праздничные дни организации культуры, спорта, образования, столичная Ассамблея народа Казахстана и другие учреждения готовят для жителей и гостей города ряд разноплановых мероприятий. В честь Дня благодарности в Астане проводят тематические выставки, для детей и школьников – познавательные часы, направленные на культивирование традиций и разнообразных способов выражения благодарности. В целом, все запланированные мероприятия способствуют консолидации общества вокруг ценностей Независимости, укреплению национального единства, казахстанского патриотизма.

К примеру, 28 февраля в 11:00 часов в Сквере спасателей состоится церемония возложения цветов к мемориалу, где будет дан старт акции "Батырларға алғыс!" в целях выражения благодарности сотрудникам ДЧС, которые ежедневно, рискуя собой в исключительно сложных условиях, спасают жизни и имущество жителей столицы.

Также в школах города в течение недели проводят встречный вечер "Жаныңда жүр жақсы адам", благотворительную акцию "Герои среди нас" в благодарность героям пожаротушения и челлендж "Арамыздағы каһармандар". 1 марта представители Управления образования и молодежь города организуют у монумента "Қазақ еліне мың алғыс!" одноименный флешмоб.

В этот же день в спорткомплексе "Барыс" спортсмены и воспитанники спортшкол проведут акцию "Мейірімге толы жүрек", в 16:00 часов Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 организует товарищескую игру по хоккею с шайбой среди юниоров 2010 года рождения.

В этот же день в 11:00 часов в этно-мемориальном комплексе "Карта Казахстана "Атамекен" состоится лекция на тему "Алтын алма, алғыс ал". В это же время музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР" организует выставку "Алғыс айту – асыл қасиет", а Музей Сакена Сейфуллина – лекцию "Қазақ еліне алғыс айтамыз".

В 19:00 вечера на сцене Музыкального театра юного зрителя пройдет музыкально-поэтический вечер "Букет созвучий музыки и слов…". В 12:00 дня Государственный театр танца "Наз" в честь праздника организует круглый стол на тему "Мың алғыс саған – Қазағым". В Централизованной библиотечной системе в этот день пройдут книжные выставки, воспитательные часы и акции.

1 марта в 19:00 вечера на сцене Nomad City Hall покажут спектакль "Әштен", а в Театре "Жастар" - постановку "Қиянат".





"Во дворах ветеранов войны и труда молодежь столицы с 1 по 3 марта будет проводить субботники. Также в ТРЦ города и других открытых площадках планируются тематические флешмобы, различные мероприятия пройдут и в учреждениях социальной защиты".

1 марта в роддомах Астаны будет организована акция благодарности "Спасибо за жизнь!".

В День благодарности в 12:00 часов у монумента "Алтын жүрек" состоится церемония возложения цветов к мемориалу "Алтын жүрек", здесь же стартует акция "Дәрігерлерге мың алғыс!", направленная на то, чтобы выразить благодарность за героический труд врачей.

В 12:00 дня 1 марта в столичном Доме дружбы состоится заседание круглого стола, посвященного Дню благодарности, с участием членов Ассамблеи народа Казахстана, депутатов Парламента, представителей государственных органов, этнокультурных объединений, средств массовой информации.

Здесь же мастер-классы по народной кухне организуют члены Совета матерей АНК Астаны.