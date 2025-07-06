Как Астана отметила День города – фоторепортаж

6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно проводится более сотни разноплановых мероприятий: концерты, шоу, постановки, акции, выставки и спортивные турниры. Корреспондент Zakon.kz посетил некоторые из них.

С конца июня в столице уже начались торжественные мероприятия. И постепенно они наращивали творческую мощь и эстетическое воздействие на астанчан.

Сегодня в Центральном парке прошел семейный фестиваль выходного дня "Мерекелік саябақ". Зрители посмотрели фильмы под открытым небом, театрализованные постановки, мастер-классы по изобразительному искусству и ремеслам.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

В столичном районе "Байқоныр" открыли новые благоустроенные дворовые территории по улице Кенесары. На площади 6000 квадратных метров появились детские и спортивные площадки, футбольное поле, зоны отдыха, декоративные стены с цветами, а также 10 велопарковок, рассчитанных на 100 велосипедов. Благодаря этим работам двор получил современный и эстетичный облик.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Проект реализован по инициативе жителей в рамках программы "Бюджет народного участия". В текущем году в районе ведутся работы по благоустройству 88 дворов. В День столицы в Астане открыли более 30 дворов и общественных пространств.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Также в столице состоялся ежегодный открытый турнир по настольному теннису. В нем приняли участие более 120 детей из Караганды, Костаная и Акмолинской области, а также из Астаны. В финале разыграли призовые места.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Настольный теннис – это в первую очередь ловкость, реакция. Это аналитика, ведь вы должны видеть и предвидеть движения соперника, как его обмануть и как сыграть, чтобы выиграть. Это филигранная работа, когда вы с маленьким мячом и ракеткой управляете так, чтобы победить. Поэтому, когда ребята играют, они побеждают себя, сперва свои страхи и переживания, а потом уже соперника", – сказал спортивный директор Федерации настольного тенниса Казахстана Темирлан Ескендиров.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

На ипподроме "Казанат" тысячи горожан собрались на турнир по байге "Кубок столицы". В соревнованиях приняли участие лучшие наездники из всех регионов и городов страны. Общий призовой фонд – 24,2 млн тенге, победители получили путевки в финал чемпионата Казахстана. Состязания организованы на пяти разных дистанциях: құнан бәйге (9 км), топ бәйге (15 км), аламан бәйге (21 км), ұшқыр бәйге (5 км) и жорға жарыс (7 км).

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Как сообщил вице-президент республиканского общественного объединения ¹1"Бәйге Федерациясы" Жомарт Сайбулатов, это 5 отборочный этап к чемпионату Казахстана по байге. Предыдущие 4 мероприятия прошли в Шымкенте, Кызылорде, Талдыкоргане и Петропавловске. Пятый этап приурочен ко Дню столицы.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

"Кубок столицы – традиционное ежегодное соревнование, которое проводит Управление спорта Астаны. К примеру, за 1 место в аламан байге присуждают 5 млн тенге. Это интересный вид национального спорта, традиционные соревнования на резвость и выносливость. Они вызывают массовый и живой интерес у народа", – сообщил Жомарт Сайбулатов.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Организаторы отмечают, что главная цель турнира – сохранение и популяризация национальных традиций, повышение интереса молодежи к конному спорту, а также укрепление роли Казахстана как центра региональных этнокультурных инициатив.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

По соседству со скачками на площадке конно-спортивно-оздоровительного комплекса "Аргымак" испытать свои силы в республиканском конкурсе силачей "Толағай" пришли специально отобранные спортсмены из разных регионов страны.

Участники бегали с камнями весом в 100 кг, метали тяжелые копья и буксировали арбу весом 500 кг. Два лучших спортсмена по итогам соревнований выступят на чемпионате мира в Шымкенте.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

"Конкурс мы проводим уже третий раз в столице при поддержке акимата Астаны. Приглашаем всех любителей национального спорта и горожан прийти на этот грандиозный турнир и поддержать силачей. Вход для зрителей бесплатный", – рассказал автор и организатор проекта Тимур Спатаев.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Как отметил казахстанский силач Арман Сулейменов, подобные зрелищные соревнования – это историческая отсылка к таким борцам, как легендарный Кажымукан Мунайтпасов. Много лет назад он и ему подобные спортсмены прославляли страну своими победами. Сам Арман выступил со своим силовым шоу, в котором кульминацией стал трюк с разбиванием стопки кирпичей.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Ранее сообщалось, что концерты "Астана – сердце столицы" организовали в 6 районах города. Праздник завершится салютом в районе Ботанического сада. Что думают горожане о 27-летии столицы, можно прочитать здесь.