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1,7 млрд тенге выделено в Павлодарской области на помощь инвалидам

помощь инвалидам Фото: pixabay
В регионе живут около 28 тысяч людей с инвалидностью, на поддержку которых в нынешнем году запланировано 1 млрд 759,5 млн тенге бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Из 28 тысяч инвалидов, живущих сегодня в Павлодарском Прииртышье, 3798 человек – инвалиды 1 группы, 11161 человек – 2 группы, к 3 группе относятся 9885 лиц, также в регионе 3449 детей-инвалидов.

Для удобства жизни


По информации регионального управления координации занятости и социальных программ, государственная политика направлена на адаптацию инвалидов в обществе, чтобы они могли полноценно жить, работать и учиться, участвуя в делах социума. Для этого им предоставляется протезно-ортопедическая помощь и средства передвижения, они проходят лечение в санаториях, также они обеспечиваются индивидуальными помощниками, специалистами по жестовому языку и многими другими необходимыми им вещами.
"Для удобства граждан в 2020 году запущен специальный портал соцуслуг, позволяющий инвалидам самостоятельно делать выбор производителя и поставщика необходимых средств и услуг. Это помогло довести в прошлом году исполнение реабилитационных программ до показателя, превышающего 90%, а также облегчить доступ к услугам и техническим средствам", – сообщили в ведомстве.
В 2023 году 1590 лицам с особыми потребностями с помощью портала предоставлены технические средства, 347 – услуги специалиста по жестовому языку, 1482 человека воспользовались услугами индивидуального помощника, 19 инвалидов прошли лечение в санатории.

Закон не суров


Между тем, свою роль в создании комфортных условий для инвалидов сыграл прошлогодний Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью". В документе говорится о приоритетном обслуживании инвалидов в учреждениях системы здравоохранения, а также о частичном возмещении стоимости лечения детей с инвалидностью в санаториях. Кроме того, инвалидам 3 группы будут бесплатно предоставляться услуги частных нотариусов.
"К слову, по решению местных маслихатов инвалидам начисляются специальные соцвыплаты. "Семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, ко Дню Конституции выплачено 20 МРП, кроме того, ко Дню Независимости 5 МРП – инвалидам 1 и 2 групп, а также детям с инвалидностью", – рассказали в профильном ведомстве".
Наряду с этим, в Павлодаре, Экибастузе и Аксу оказывается услуга "инватакси", которой в прошлом году воспользовались 783 человека. Всего в 2022 году на поддержку лиц с инвалидностью из бюджета выделено 1 млрд. 439,7 млн. тенге, а в нынешнем году на эти цели направлено уже 1 млрд. 759,5 млн. тенге.

Такси, такси, вези, вези…


Проводится работа и по обеспечению лиц с инвалидностью доступной транспортной средой с помощью услуги "инватакси". Оказание этой услуг осуществляется местными исполнительными органами посредством государственного социального заказа в соответствии с законодательством о госзакупках.
В соответствии с правилами оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом, услугами инватакси имеют право пользоваться инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата и лица, которые пользуются социальной услугой индивидуального помощника.
В Павлодарской области услуга "инватакси" оказывается в городах Павлодаре, Экибастузе и Аксу, а также в Майском районе. В 2022 году ей воспользовались 783 лиц с инвалидностью.

Фото: Владимир Долгушев

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Редакция Zakon.kz
Павлодарская область
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