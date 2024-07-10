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На ликвидацию последствий паводка в Актюбинской области выделено 66,2 млрд тенге

На ликвидацию последствий паводка в Актюбинской области выделено 66,2 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 17:12 Фото: акимат Актюбинской области
На ремонт и восстановление поврежденных домов направлено 38,8 млрд тенге из предусмотренных бюджетных средств и спонсорской помощи.

Об этом сообщил глава региона Асхат Шахаров на очередной четырнадцатой сессии областного маслихата.

В соответствии с поручениями главы государства в Актюбинской области реализован ряд мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийного бедствия и оказание всесторонней поддержки пострадавшим жителям региона. На сегодняшний день из 4 тысяч поврежденных домов отремонтировано около 3 тысяч. А взамен аварийных строят новые 511 домов. Глава региона подчеркнул, что для оставшихся 503 семей будут приобретены квартиры, продолжается ремонт жилых домов. В настоящее время 406 семей переехали в свои новые дома.

На ликвидацию последствий паводка в Актюбинской области выделено 66,2 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 17:12

Фото: акимат Актюбинской области

"По поручению главы государства проводятся работы по восстановлению жилья и инфраструктуры, пострадавших от паводка. На эти цели из местного бюджета и за счет спонсорской помощи предусмотрено 66,2 млрд. тенге. Помимо жилищного вопроса, на выплату компенсаций за материальный ущерб 3,5 тысячи семей из местного бюджета выделено 1,2 млрд. тенге. Кроме того, единовременные выплаты в размере 369 тысяч тенге получили около 4,5 тысячи семей", – отметил в своем выступлении Асхат Шахаров.
На ликвидацию последствий паводка в Актюбинской области выделено 66,2 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 17:12

Фото: акимат Актюбинской области

Паводок нанес убытки также фермерам и предпринимателям. Всем им тоже была выплачена компенсация за причиненный ущерб. За потерю около 4,5 тысячи голов скота была назначена компенсация. На эти цели из бюджета выделено 1,1 миллиарда тенге. Материальную помощь получат 76 пострадавших от паводка предпринимателей. Точная сумма выплаты станет известна после решения областной комиссии.

В ходе сессии Асхат Шахаров остановился на вопросах восстановления социальных объектов и инфраструктуры. На сегодняшний день на ремонт, строительство, разработку ПСД выделено 26 млрд. тенге.

На ликвидацию последствий паводка в Актюбинской области выделено 66,2 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 17:12

Фото: акимат Актюбинской области

Аким области подчеркнул, что мероприятия по ликвидации последствий паводка будут проводиться интенсивно. Он также выразил благодарность каждому жителю, проявившему терпение и поддержку в трудную минуту.

Фото: акимат Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 17:12

На ликвидацию последствий паводка в Актюбинской области выделено 66,2 млрд тенге

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