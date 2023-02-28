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Гиният рассказала о ходе строительства первого протонного центра в Центральной Азии

Казахстан Минздрав правительство Фото: Пресс-служба правительства РК
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства 28 февраля рассказала о ходе строительства первого протонного центра в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

По словам Ажар Гиният, в 2024 году завершат строительство протонного центра.

"Сейчас завершается строительство бункера для протонного ускорителя. Затем планируется установка аппарата, проведение работ по проверке на работоспособность и безопасность".Ажар Гиният

Наряду с этим, по ее словам, сейчас проводится работа по подготовке специалистов. 

"С прошлого года ведется подготовка необходимых кадров за рубежом - в Израиле, Германии, Нидерландах. Это специальности, которых раньше не существовало в нашей стране. Это редкие специалисты, лучевые терапевты, медицинские физики, химики".Ажар Гиният

Протонная терапия отличается сочетанием высокой эффективности и щадящего воздействия на организм человека. Эта терапия позволит нам лечить пациентов с редкими заболеваниями, такими как опухоли глаза, головного и спинного мозга, особенно у детей. По международным данным Global cancer statistics, Казахстан относится к странам с умеренно высокими показателями заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. 

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