Казахстанский параатлет стал лучшим в метании копья

Казахстанец Руфат Хабибуллин выиграл "золото" в Дубае, сообщает Zakon.kz.

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Руфат Хабибуллин в классе F-64 выиграл золото в метании копья, показав результат – 41,83 м. Второе место занял камерунский спортсмен с результатом 40,93 м, на третьем месте оказался спортсмен из Маврикий с результатом 32,71 м.





Ранее спортсмен из Казахстана Дастан Мукашбеков стал серебряным призером соревнования в толкание ядра.





Мировая серия Гран-При по пара легкой атлетике проходит в Дубае с 26 февраля по 1 марта. В соревнованиях принимают участие 545 спортсменов из 61 стран мира.





