Казахстанский гимнаст завоевал второе "золото" на этапе Кубка мира

Казахстанец Милад Карими выиграл свою вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, сообщает Zakon.kz.

19 апреля 2025 казахстанец победил в финале упражнений на перекладине, пишет НОК.

Карими в решающем выступлении получил от судей 14,500 балла. Чиа Хун Тан (Тайбэй) занял второе место – 14,400. Замкнул тройку лучших Ци Тан (Китай) – 14,000.

Напомним, вчера, 18 апреля 2025 года, Милад Карими также завоевал "золото" в вольных упражнениях.

В НОК отметили, что в активе команды Казахстана сейчас четыре награды. В первый день финалов Нариман Курбанов стал третьим в упражнениях на коне, а Алтынхан Темирбек показал второй результат в вольных упражнениях.