Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что после отмены закона о Елбасы финансирование канцелярии Первого Президента будут постепенно сокращать, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства РК журналисты поинтересовались у министра финансов, что будет с финансированием канцелярии Первого Президента после отмены закона о Елбасы.

"Есть закон, подзаконные акты. Соответствующие указы, постановления. Как только внесут все изменения, мы, естественно, сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование. Для нас, это понятно, закон "первее" (важнее. - Прим.ред.). Есть еще подзаконные акты, которые должны быть также приняты. После этого мы примем решение относительно финансирования. Пока мы будем постепенно сокращать". Ерулан Жамаубаев

Он отметил, что соответствующие указы и постановления приведут в соответствие в течение ближайших двух месяцев.

15 февраля Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" утратил силу. Он предусматривал, что Нурсултан Назарбаев и проживающие совместно с ним члены его семьи, а также их имущество обладают неприкосновенностью. Назарбаев и проживающие с ним родственники не могут быть арестованы или задержаны.

Кроме того, государство берет на себя расходы по содержанию Первого Президента и его семьи, а сам Назарбаев сохраняет за собой право обращаться к народу и государству с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и вопросам безопасности страны.