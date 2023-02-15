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Законодательство РК

Закон о Елбасы утратил силу

Закон о Елбасы утратил силу Фото: elbasy.kz
Глава государства подписал Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", сообщает Zakon.kz.

Таким образом Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" утратил свою силу.

Как пояснял ранее министр юстиции Азамат Ескараев, после признания этого закона утратившим силу, члены семьи Назарбаева утратят право на неприкосновенность имущества и банковских счетов. Но для бывшего президента Казахстана привилегии сохраняются, включая личную неприкосновенность.

Его полномочия будут регулироваться Конституцией и законом о президенте Казахстана.

В частности, предусмотрены нормы по социальному обеспечению Назарбаева, охране экс-президента, предоставлению транспортных услуг и служебному жилью.

10 января 2023 года решение о признании закона о первом президенте утратившим силу принял Конституционный суд Казахстана после того, как группа депутатов парламента обратилась в КС по этому вопросу.

Кроме того, из Конституции были исключены упоминания о роли и статусе Назарбаева, включая титул "елбасы" — лидера нации.

Закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" был принят в 2000 году.

Он предусматривал, что Нурсултан Назарбаев и проживающие совместно с ним члены его семьи, а также их имущество обладают неприкосновенностью. Назарбаев и проживающие с ним родственники не могут быть арестованы или задержаны.

Кроме того, государство берет на себя расходы по содержанию Первого Президента и его семьи, а сам Назарбаев сохраняет за собой право обращаться к народу и государству с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и вопросам безопасности страны.

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