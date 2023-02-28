Японские компании планируют привлечь к проверке сейсмобезопасности Алматы

В кулуарах правительства 28 февраля 2023 года министр по чрезвычайным ситуация РК Юрий Ильин рассказал о том, что к проверке сейсмоустойчивости зданий и сооружений акимат Алматы планирует привлечь японские компании, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МЧС, Алматы находится в сейсмоопасной зоне, где возможно землетрясение магнитудой до 10. После разрушающего землетрясения в Турции в Казахстане озаботились сейсмоустойчивостью зданий и сооружений. Например, акиматом Алматы будет проводиться повторная паспортизация объектов на сейсмоустойчивость.



"Сейсмоустойчивость объектов будет проверять специализированная организация - это КазНИИСА, которая находится в Алматы. Есть комитет по делам строительства, который имеет соответствующую лицензию. Возможно привлечение, как мы говорили с акиматом, иностранных компаний. В частности, японские, которые могут оказать определенное содействие по проведению анализа и выдать заключение по сейсмостойкости зданий и сооружений". Юрий Ильин

При этом он отметил, что МЧС в настоящее время не привлекается непосредственно ни к проверке, ни к приемке в эксплуатацию зданий и сооружений. На это, как уточнил министр, существуют уполномоченные органы, которые несут ответственность за обеспечение сейсмостойкости. В МЧС могут только дать рекомендации исполнительным органам, на что обращать внимание.

"Завтра мы будем проводить межведомственную комиссию, где подведем итоги работы наших спасателей в Турции. Рекомендации, которые мы должны дать нашим исполнительным органам, на что обратить внимание, и потребуем на основе опыта Алматы провести паспортизацию своих зданий и сооружений, которые находятся на территории. Но хочу сказать, что те программы, которые реализуются, сейсмобезопасности - это сейсмоусиление объектов образования, здравоохранения, как раз те, которые были выявлены не соответствующие нормам, потому что нормы, если мне не изменяет память, изменились в сторону ужесточения требований сейсмобезопасности, там проводится работа как раз по поэтапному сейсмоусилению объектов образования, здравоохранения. Это касается госучреждений". Юрий Ильин

Между тем много вопросов остается к строительству в сейсмоопасных регионах частных сооружений.

"Что касается частного сектора, то, наверное, каждый частник, если он строит дом, должен прежде всего согласовать с архитектурой. Чтобы он соответствовал нормам сейсмобезопасности. И строить качественно, дабы потом не было каких-то проблем, связанных с угрозой для жизни. Но зачастую, выезжая в регионы, мы видим, что многие домовладения, частные, строятся, по сути, из подручных материалов". Юрий Ильин

Глава МЧС констатировал, что особенно в южных регионах много построек из саманного кирпича. Такие здания, естественно, не только не выдерживают паводок, но и при землетрясении есть риск, что они обрушатся.

23 февраля 2023 года в МЧС рассказали, что в Алматы создано свыше 380 пунктов помощи населению (ППН), которые будут задействованы во время возможных землетрясений.