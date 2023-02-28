Кто строит в горах - наши будущие клиенты: Ильин о сошедшем в Алматинской области оползне

В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал произошедшие 27 февраля 2023 года в Алматинской области "оползневые явления", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МЧС, местные власти должны смотреть, когда выдают разрешительные документы на строительство.

"Что касается оползневых явлений, которые вчера произошли в Алматинской области, еще раз говорю, что отвечает за эти процессы не только МЧС. Должны смотреть и местные исполнительные органы, которые дают разрешение на отвод земли, на строительство. Ну и сами жители. Явно, что там подрезанные склоны, которые рано или поздно могут обрушиться. Как я всегда говорю, кто строит в горах - это наши будущие клиенты". Юрий Ильин

Он добавил, что, к сожалению, продолжаются тектонические движения, а постройки были расположены в сейсмоопасных участках. В итоге ослабление грунта приводит к тому, что произошло вчера.

"То построенное сооружение, подпорная стена, естественно, невысокий имеет уровень, соответственно, она не могла спасти от 12-15 метрового оползня, который находится выше. Сейчас работают подразделения Казселезащиты. Мы передадим этот материал правоохранительным органам для того, чтобы расценивали, кто отводил данный земельный участок, на каком основании давали разрешение на участок. Следственные органы определят должны быть или не должны быть. По-моему мнению, здравый смысл человека строить под склоном, который может прийти к ним в дом от землетрясения или переувлажнения - не надо". Юрий Ильин

В Алматинской области 27 февраля оползень разрушил несколько домов. Жертв и пострадавших нет.